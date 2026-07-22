La Policía Nacional incorpora 21 nuevos agentes en Ourense y recibe a ocho policías en prácticas

La Policía Nacional ha presentado este martes en la Comisaría Provincial de Ourense a los nuevos agentes que se incorporan a la provincia, en un acto presidido por el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, acompañado por el comisario jefe provincial, Juan Cástor Vázquez Salgado, y el comisario jefe operativo provincial, Alberto Vidal Prado.

En total, se incorporan 21 efectivos procedentes de otros destinos, de los cuales 20 reforzarán la plantilla de la Comisaría Provincial de Ourense y uno se integrará en la Unidad de Extranjería y Documentación de Verín.

La llegada de estos agentes permitirá reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional en la provincia y completar próximamente el grupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) asignado a la comisaría ourensana. Este incremento de efectivos contribuirá a mejorar las labores de prevención, mantenimiento de la seguridad ciudadana y orden público, especialmente en un periodo del año caracterizado por una mayor afluencia de personas.

Ocho policías en prácticas completarán su formación en Ourense

Durante el mismo acto también fueron presentados ocho policías en prácticas que han finalizado su formación académica en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Los agentes continuarán ahora su preparación en distintas unidades operativas de la Policía Nacional bajo la supervisión de mandos y funcionarios con experiencia. Esta fase práctica tendrá una duración de diez meses, período en el que desarrollarán tareas de aprendizaje profesional en las diferentes brigadas y unidades policiales para adquirir la experiencia necesaria antes de incorporarse definitivamente al servicio activo.

Apoyo durante la temporada estival

La incorporación de estos policías en prácticas permitirá reforzar la presencia policial en una época de elevada actividad, marcada por el aumento de visitantes y la celebración de eventos y actividades de ocio.

Los nuevos agentes colaborarán en labores de vigilancia, prevención y respuesta operativa, siempre bajo la tutela de profesionales experimentados, contribuyendo a optimizar los dispositivos de seguridad ciudadana desplegados en la provincia.