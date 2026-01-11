La política hecha papel

Corrían los años setenta del siglo XX, la sociedad y la política españolas estaban en plena ebullición, la libertad y la democracia estaban al caer y no del todo establecidas. La izquierda y los antifranquistas sufrían detenciones, multas y represalias. Los partidos políticos se afanaban por darse a conocer, hacerse visibles. “Con frecuencia y de manera más o menos clandestina, te ofrecían pegatinas para que contribuyeras al pago de las multas impuestas por motivos políticos”, explica el coleccionista Xosé Lois Carrión.

“Las fui metiendo en un cajón sin orden ni concierto hasta que cuando ya tenía unas 50 pensé que podían tener un valor histórico y empecé a ordenarlas por siglas”. Y así hasta las más de 40.000 que forman hoy la colección.

Además de su valor histórico, las pegatinas son un escaparate de creatividad, de utilización del lenguaje y del diseño gráfico

Son pegatinas con temática política, social o sindical, impresas en Francia antes de 1975, y de toda España, aunque las más abundantes son las hechas en Ourense y Galicia. A pesar de su militancia izquierdista, Carrión se declara “apolítico” como coleccionista. “Además de su valor histórico -sostiene Carrión- las pegatinas son un escaparate de creatividad, de utilización del lenguaje, del diseño gráfico. Destacaría la calidad en el diseño de los anarquistas, el Partido Comunista y el MC. Los anarquistas y las Juventudes Socialistas también eran buenos por su creatividad en el lenguaje”. Especialmente sorprende las de la extrema derecha con sus reproducciones de carteles y pegatinas al estilo fascista de los años treinta.

Los coleccionistas de pegatinas celebran reuniones anuales en Asturias en las que funciona el intercambio de material. En los años 80, Carrión celebró dos exposiciones en Ourense con mas de 336 pegatinas hechas aquí.

Entre sus mejores piezas destacan las “no al Estatuto gallego” del PCG, muy buscadas en la actualidad, la serie dedicada al Holocausto (1979) y la serie dedicada al “Cara al sol”. Santiago Carrillo, Adolfo Suárez y Tejero son los únicos políticos de los que Carrión consiguió pegatina firmada por ellos.

La colección se conserva en álbumes ordenados por siglas. La mayoría carecen de fecha, lo que dificulta su catalogación.