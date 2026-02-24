La política en Ourense: dime qué votas y te diré qué ves

La papeleta que los ourensanos introdujeron en la urna en las elecciones municipales de 2023 determina hoy, de forma milimétrica, las gafas con las que perciben la realidad de su ciudad. El escrutinio de las “tripas” de la encuesta de GAD3 para La Región permite elaborar un preciso retrato robot de los diferentes caladeros políticos. Mientras unos viven angustiados por el deterioro físico de las calles o el uso del dinero de sus impuestos, el núcleo duro del gobierno local se refugia en un optimismo que, sin embargo, empieza a resquebrajarse cuando se topan con los atascos y los baches.

Tabla | La Región

Votante de DO: optimistas con grietas en el asfalto

El elector de Gonzalo Pérez Jácome vive en un ecosistema opuesto al del resto de la ciudad. Es el indiscutible baluarte del optimismo: un 77% asegura que Ourense ha ido a mejor en los últimos tres años, pero un 7% la ve peor. A la hora de valorar las administraciones, barren para casa: el 50% aplaude la gestión global de su alcalde, repartiendo aprobados más modestos para la Xunta (34%) y castigando al Gobierno central (solo un 12% lo ve bien). Sin embargo, esta fe ciega empieza a mostrar evidentes grietas de desgaste cuando pisan la calle. Sus incondicionales aplauden la limpieza (63%) y la seguridad ciudadana (62%), pero le dan la espalda en sus proyectos estrella: apenas un 36% califica de buena la gestión del transporte público y solo un 35% salva el tráfico y la movilidad. El mantenimiento de la vía pública tampoco entusiasma a los suyos (44% de notas positivas). De hecho, cuando se les pregunta por sus mayores angustias, el votante de DO empieza a mimetizarse con el resto de la ciudad: un 21% sitúa el mal estado de aceras y calles como el problema número uno, seguido muy de cerca por el caos del tráfico (18%) y el déficit de infraestructuras (18%).

Tabla | La Región

Votante del PP: huérfano de gestión local

El perfil del elector popular es el de un ciudadano profundamente preocupado por la degradación física del entorno urbano, al que le duelen los socavones de Ourense más que a ningún otro grupo. Son los que más denuncian el abandono del día a día: para un contundente 36% el estado de las aceras y calles es la gran angustia del municipio, sumado a un 24% que señala la falta de infraestructuras. Tienen una visión muy pesimista del actual mandato (el 46% cree que la ciudad ha empeorado) y suspenden de forma fulminante la gestión de Jácome (solo un 13% la aprueba). El suspenso en el área de mantenimiento de la vía pública es letal entre sus fieles: apenas un 17% lo ve bien. Ante esta orfandad de gestión municipal y el feroz rechazo a las políticas de Pedro Sánchez (6% de apoyo), este votante encuentra su gran refugio de certidumbre en San Caetano: el 51% califica de buena la labor de la Xunta .

Tabla | La Región

Votante del PSOE: el dinero público, en el punto de mira

Al votante socialista le indigna el estado de la caja fuerte municipal. El electorado del PSOE es el grupo que más castiga el uso opaco de sus impuestos. Prácticamente uno de cada cuatro fieles socialistas (el 24%) sitúa la “mala gestión del dinero público” como el mayor cáncer actual de Ourense, muy por encima de la media de la ciudad. Es un caladero muy crítico con la deriva del municipio (el 51% certifica su declive y empeoramiento) y apenas un exiguo 10% salva la gestión general de Jácome. En el examen a las áreas municipales, solo el 11% aprueba el mantenimiento de las calles y un 22% los impuestos. En clave institucional, su asidero natural es el Gobierno de España, cuya gestión avala el 42%, mientras limitan su apoyo a la Xunta a un ínfimo 6%.

Tabla | La Región

Votante del BNG: el rechazo más absoluto a Jácome

Las filas nacionalistas concentran a los ciudadanos más beligerantes con Jácome El rechazo del votante del BNG a la labor del Concello es casi absoluto: apenas un 6% califica la gestión de Jácome como “buena”, la cifra más baja de todo el arco político. Su diagnóstico general es severo -el 50% asegura que la ciudad ha ido a peor- y sus angustias se reparten de forma equilibrada entre el deterioro del espacio público (23% aceras rotas y 21% infraestructuras) y el estancamiento laboral (es el grupo de la oposición al que más le preocupa el paro, con un 15%). Castigan duramente los servicios básicos: solo el 11% aprueba el tráfico y un raquítico 14% da el visto bueno al transporte público. Institucionalmente, presentan un perfil muy definido de izquierdas, avalando en mayor medida al Gobierno central (33%) frente al autonómico (3%).

Votante de Vox: pesimismo y hartazgo

Aunque representan una porción menor del electorado, la radiografía de quienes apostaron por Vox arroja datos contundentes: son, de largo, los ciudadanos más desilusionados. Un aplastante 69% asegura que Ourense ha ido a peor en estos tres años. Además de liderar las quejas por el mal estado de las aceras y calles (el 42% lo sitúa como su máxima preocupación), presentan un rasgo único que los diferencia del resto: son los vecinos que más sufren la toxicidad del clima político local. Para un altísimo 29%, la “crispación política” es el gran problema a erradicar de la ciudad. Paradójicamente, aunque son implacables con el rumbo del municipio, son los que mejor valoran la seguridad ciudadana (66% de notas buenas), mientras suspenden de forma drástica la política de impuestos (solo un 9% la aprueba).

Luis Menor erige al PP como “única alternativa”

El presidente de la Diputación y líder del PP provincial, Luis Menor, insistió ayer en que los populares son la única alternativa real de gobierno frente a un “efecto Jácome” y un “arrase electoral” que, a su juicio, “non existe”. Menor se apoya en que el 72% no quiere al actual alcalde para reivindicar la solidez de su formación, destacando que el partido ha resistido el impacto de la crisis tras la marcha de Manuel Cabezas: “Tampouco se dá outra das cousas que os agoreiros din, que nos afundimos”.

De cara a 2027, el popular fija como objetivo “conectar con ese máis de 20% que se atopa desencantado da política” para recortar la distancia entre el voto autonómico y el municipal. Para lograrlo, Menor da por amortizado al BNG (recordando que nunca ha logrado el apoyo mayoritario) y advierte un “colapso” de los socialistas, que “evidentemente están en caída libre e deixaron de ser alternativa”. Frente a la parálisis del gobierno local, Menor destaca la gestión gestión de Xunta y Diputación y apuesta por armar una candidatura integradora y conectada con los barrios para “resolver problemas”.

Por su parte, el grupo municipal socialista precisó que “o debate non vai de quen gaña ou perde nunha enquisa, vai de se Ourense gaña ou perde cada día. E agora mesmo, está perdendo oportunidades”.