¿Sabe usted que algunos políticos de Ourense ya están jugando al juego de las sillas antes de que se abran las urnas?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, quinielas, calculadoras y más de uno haciendo cuentas para saber si su próximo destino estará en Madrid o bastante más cerca de casa.
¿Sabe usted que los políticos ya están haciendo cábalas sobre las próximas candidaturas para las elecciones generales del 29-N? ¿Que en las filas del PSOE, Carmen Rodríguez Dacosta ya estudia sus posibilidades para encabezar la lista por Ourense? ¿Que la actual diputada en el Congreso, Marga Martín, da por amortizado su paso por la capital de España? ¿Que en las filas del PP lo tienen casi claro?
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