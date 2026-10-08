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Morre Xosé Manuel Beiras aos 90 anos

¿Sabe usted que algunos políticos de Ourense ya están jugando al juego de las sillas antes de que se abran las urnas?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, quinielas, calculadoras y más de uno haciendo cuentas para saber si su próximo destino estará en Madrid o bastante más cerca de casa.

Carmen Rodríguez Dacosta
Carmen Rodríguez Dacosta

¿Sabe usted que los políticos ya están haciendo cábalas sobre las próximas candidaturas para las elecciones generales del 29-N? ¿Que en las filas del PSOE, Carmen Rodríguez Dacosta ya estudia sus posibilidades para encabezar la lista por Ourense? ¿Que la actual diputada en el Congreso, Marga Martín, da por amortizado su paso por la capital de España? ¿Que en las filas del PP lo tienen casi claro?

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