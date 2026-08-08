¿Sabe usted que A Ponte, zona en guerra, sufre el impacto de misiles basurísticos?

¿Sabe usted que no entra en el contenedor? ¿Que parece que ante ello la solución es tirar todo por el suelo sin miramientos? ¿Que a veces en ciertas calles de A Ponte los residentes tienen que esquivar como si de un videojuego se tratase los restos de otros ? ¿Que falta civismo? ¿Que a este curioso juego se suma que hay vecinos que lanzan directamente las bolsas de basura desde la ventana convirtiendo la zona en un bombardeo basuril?

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