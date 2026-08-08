¿Sabe usted que A Ponte, zona en guerra, sufre el impacto de misiles basurísticos?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, no convirtamos A Ponte en un gran vertedero

La Región
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Publicado: 08 ago 2026 - 14:30 Actualizado: 08 ago 2026 - 15:10
Basura en A Ponte.
Basura en A Ponte. | La Región

¿Sabe usted que no entra en el contenedor? ¿Que parece que ante ello la solución es tirar todo por el suelo sin miramientos? ¿Que a veces en ciertas calles de A Ponte los residentes tienen que esquivar como si de un videojuego se tratase los restos de otros ? ¿Que falta civismo? ¿Que a este curioso juego se suma que hay vecinos que lanzan directamente las bolsas de basura desde la ventana convirtiendo la zona en un bombardeo basuril?

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