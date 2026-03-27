Pórtico do Paraíso celebrará su concierto número cien

El festival Pórtico do Paraíso presentó ayer en el centro Cultural Marcos Valcárcel su edición número diecinueve, que se celebrará entre el 8 y el 17 de mayo. El evento, que aúna calidad musical con el goce de elementos patrimoniales, cumplirá su concierto número 100 en esta edición.

Juan Enrique Miguéns, director del festival, apeló a su buen hacer a lo largo de los años: “Seguimos fieles aos postulados iniciais: música de moita calidade e unha coidada relación cos espazos”, explicó. Además, puso en valor un modelo que huye de los grandes formatos para apostar por una propuesta cuidada que trata con mimo elementos como la acústica de sus espacios.

Desde el ámbito institucional, el vicepresidente de la Diputación, César Fernández, destacó el festival como “un dos referentes culturais” de la provincia. Además, defendió la cultura como motor de dinamización económica del territorio.

Por su parte, Jacobo Sutil, presidente de AGADIC, incidió en la importancia de apoyar iniciativas especializadas en música culta y en la necesidad de equilibrar la oferta cultural en Galicia, valorando especialmente la programación de Pórtico do Paraíso en distintos puntos de la provincia.

Un programa que apuesta por la música antigua en espacios singulares

Pórtico do Paraíso cuenta con una programación diversa que recorrerá distintos espacios de la provincia. LA apertura será el día 8 con Vandalia, un cuarteto vocal que ofrecerá un repertorio de música renacentista, en la iglesia de Santiago de Caldas. Este será el concierto número 100 del festival y será de carácter gratuito hasta terminar aforo.

El día 10, Vilamarín acogerá un concierto de música barroca con Mariví Blasco y Álex Pernas. El 12 de mayo, la Casa da Cultura será escenario de una conferencia de Manuel Vilas centrada en el uso del arpa en el cine clásico.

La recta final incluirá el 14 de mayo la actuación del pianista Álex Alguacil en el Liceo de Ourense. El cierre llegará el 17 de mayo en el Mosteiro de Oseira, en Cea, con el concierto del cuarteto de cuerda Seikilos, dentro de una propuesta que mantiene la apuesta por la música clásica en espacios singulares.