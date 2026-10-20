¿Sabe usted que es posible que el año que viene no se celebre la carrera solidaria de la Policía Nacional de Ourense?

¿Sabe usted que seica hay un ruxeruxe en los pasillos de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense de que se está planteando no organizar el año que viene la carrera solidaria? ¿Que al parecer la planificación de este año supuso un importante desgaste y la idea es darse un año de respiro? ¿Que esto no significa que desaparezca la vocación solidaria? ¿Que la carrera volvería en 2028?