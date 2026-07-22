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El PP se conjura en Ourense para “ir a por máis” en 2027
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La junta directiva del PP provincial se reunió ayer con la mirada puesta en las próximas elecciones locales de 2027. Durante el encuentro, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, instó a los cuadros a aplicar la filosofía de “ir a por máis” y demandó a la militancia un “plus” de esfuerzo para afrontar este nuevo ciclo electoral. La reunión sirvió para estructurar las metas del partido en la provincia, que se sustentan en incrementar la cifra de las 54 alcaldías que el partido posee actualmente, recuperar la mayoría absoluta en la Diputación y ser decisivos en el gobierno de la ciudad.
El encuentro escenificó el respaldo a la candidata a la alcaldía de Ourense, Ana Méndez, nombrada formalmente el pasado sábado en Santiago junto al resto de candidatos de las capitales españolas. Méndez tomó la palabra para asegurar que da este paso “para construír o futuro de Ourense” y abrir “unha nova etapa baseada na planificación, na ilusión e na confianza”. En su intervención, la aspirante manifestó que “Ourense merece moito máis. Merece un goberno que planifique e non improvise, que resolva os problemas da xente e que poña sempre a cidade por diante das escusas, do ruído, do espectáculo e dos intereses persoais”. Asimismo, hizo un llamamiento a la implicación de toda la base y prometió compromiso: “Vou deixarme a pel por Ourense porque estou convencida de que pode volver avanzar”.
La convocatoria coincidió con el segundo aniversario de Luis Menor como presidente del PP ourensano, quien destacó “a consolidación territorial do partido coa actualización constante das agrupacións locais na provincia”. Como prueba de ello, señaló la celebración de 32 congresos locales y la aprobación de 16 gestoras, incluyendo las de Coles y Vilar de Barrio, refrendadas ayer mismo. Menor advirtió que, tras el periodo estival, el partido “ten que estar perfectamente organizado e preparado” y apeló al “tesón e entrega para conseguir que tamén sexamos o partido máis votado tanto en Galicia como no resto do Estado”.
En el marco autonómico y estatal, Paula Prado contrapuso la labor de gestión de la Xunta con la actuación de la oposición. La dirigente aseguró que la ciudadanía no desea “nin espectáculos, nin minipartidos, nin o ‘non’ do BNG nin a corrupción do PSOE”.
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