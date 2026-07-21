Podemos América acusa al PP, Vox y a la Junta Electoral Central de poner en cuestión los derechos de los españoles en el exterior

La Red de Círculos Podemos América ha hecho público un comunicado en el que cuestiona el posicionamiento del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la posición de Vox sobre el incremento del censo electoral y la supresión del voto exterior y la resolución emitida por la Junta Electoral Central (JEC) en relación con la inscripción de nuevos nacionalizados y el voto de los españoles residentes en el exterior.

En el documento, los morados expresan su preocupación por lo que considera un cuestionamiento de los derechos de la ciudadanía española residente fuera del país, especialmente de quienes han accedido a la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

La Red de Círculos Podemos América reclama a la Junta Electoral Central que garantice el ejercicio del derecho al voto de los españoles en el exterior, facilitando tanto el voto presencial y por correo en consulados, viceconsulados y centros de españoles como el desarrollo de sistemas de voto telemático.

Asimismo, rechaza las dudas planteadas sobre la asignación de municipios de inscripción a los nuevos nacionalizados, al considerar que el derecho a fijar libremente la residencia está reconocido por la Constitución y que no puede condicionarse mediante criterios de arraigo.

El comunicado también acusa a la JEC de exceder sus competencias al pronunciarse sobre aspectos relacionados con la concesión de la nacionalidad española y sostiene que determinadas posiciones políticas buscan abrir la puerta a la revisión o judicialización de las nacionalidades concedidas en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

En este sentido, la organización reclama al Gobierno de España y al resto de las fuerzas políticas un posicionamiento "claro y contundente" en defensa de la nacionalidad española y del derecho de sufragio de los residentes en el exterior, recogidos en la Constitución y desarrollados por la legislación vigente.

La Red de Círculos Podemos América critica además las propuestas vinculadas al concepto de "prioridad nacional", al considerar que podrían derivar en situaciones de discriminación hacia los españoles nacidos o residentes en el exterior y afectar a las personas retornadas en el acceso a ayudas y servicios públicos.

El comunicado concluye denunciando lo que considera una estrategia conjunta del Partido Popular y Vox para cuestionar la Ley de Memoria Democrática y limitar los derechos políticos de la ciudadanía española en el exterior, una interpretación que ambas formaciones no han asumido públicamente en los términos expresados por la organización.