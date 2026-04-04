El PP critica la cancelación de actividades para conciliar

IMPROVISACIÓN DEL CONCELLO

Señala que el gobierno municipal de Ourense no ha publicitado las actividades, ni les ha dedicado interés

Alguna actividad se canceló con 15 inscritos

El grupo municipal del Partido Popular ha criticado la “improvisación” del gobierno local durante las actividades de conciliación de Semana Santa, que han sufrido cambios y cancelaciones sin previo aviso.

Non se cubriron todos os días, non o difundiron e o que é máis grave, cancelaron actividades sen avisar habendo incluso máis de quince rapaces inscritos nalgunha desas actividades"

En palabras de la edil popular Noelia Pérez, “o programa Concilia desta Semana Santa foi un fracaso absoluto do concello e unha falta de respecto máis ás familias de Ourense”, puesto que la formación conservadora fue avisada de que “non se cubriron todos os días, non o difundiron e o que é máis grave, cancelaron actividades sen avisar habendo incluso máis de quince rapaces inscritos nalgunha desas actividades”, continuaba Pérez, para quien “isto non é conciliación, nin é un erro puntual, é unha forma de gobernar baseada na improvisación e no descontrol”.

“A conciliación non se pode vender a medias: ou se garante ou se abandona a quen máis a necesita”, proseguía la edil popular, para quien el Concello pecó de “unha absoluta falta de difusión”, que habría provocado que “moitas familias nin sequera coñecesen a súa existencia”, lo que supone, a su entender “unha falta absoluta de organización".

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats