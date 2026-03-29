El PP reivindica en Ourense su modelo frente al “caos” de Sánchez

El Partido Popular de Ourense celebró este sábado su segunda Interparlamentaria bajo el lema “Conectados ao Futuro”. El encuentro, desarrollado en el claustro de San Francisco, sirvió para coordinar la acción política entre diputados provinciales, autonómicos, nacionales y senadores. La jornada analizó los retos territoriales y sirvió de plataforma para denunciar el abandono inversor que, según los populares, sufre la provincia por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La apertura corrió a cargo del presidente provincial, Luis Menor, quien centró su discurso en la necesidad de ofrecer respuestas directas a las demandas de Ourense. Menor defendió un modelo de “rural vivo y seguro”, exigiendo frenar el desmantelamiento de los cuarteles de la Guardia Civil y apostando por una gestión activa del monte. Entre sus propuestas clave destacó el objetivo de incluir la balneoterapia en el Sistema Nacional de Salud y puso en valor la alianza con la Xunta para crear 400 nuevas plazas de residencia en 16 concellos, destinando a Ourense el 60% de los fondos gallegos para equipamientos sociales.

Deuda en dependencia

Tras Menor, intervino la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, quien reivindicó al PP como la “única opción válida” ante el “caos” estatal. Prado sacó músculo de la presencia territorial del partido, que gobierna en el 60% de los municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes. En clave económica, denunció que la deuda del Estado con Galicia en materia de dependencia supera ya los 3.000 millones de euros, señalando que la Xunta aporta 492 millones frente a los 241 del Gobierno central.

Miguel Tellado, Paula Prado y Luis Menor a su entrada al claustro de San Francisco.

La número dos de los populares gallegos también cargó contra la gestión de las infraestructuras, citando expresamente la supresión de frecuencias de alta velocidad en A Gudiña. Prado calificó al Gobierno central como “la ruina de España” y criticó tanto al BNG como al PSdeG por su falta de peso en Madrid, asegurando que los socios independentistas de Sánchez han dado su apoyo “a cambio de nada para Galicia”.

Críticas a la “corrupción”

También tomó la palabra el secretario general nacional, Miguel Tellado. Su intervención se centró en la política de “desigualdad” que, a su juicio, promueve el sistema de financiación autonómica de Pedro Sánchez. Tellado criticó que el Gobierno funcione “sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria”, acusando al presidente de estar más preocupado por “acaparar poder” y por sus “corruptelas” que por la gestión pública.

Tellado también puso el foco en el Ministerio de Transportes, exigiendo la comparecencia de Óscar Puente en el Senado para explicar el “deterioro exprés” de la red ferroviaria nacional. Finalmente, instó a los populares a ser protagonistas de la “derrota final de Sánchez” para iniciar un proceso de reconstrucción nacional. La jornada de los populares en San Francisco finalizó con la exposición de las conclusiones de las mesas técnicas sobre sanidad, bienestar social y conectividad en la provincia.