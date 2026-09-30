El PP exige auditar todas las facturas de la cuenta 413, donde se acumulan pagos irregulares del Concello de Ourense

Este jueves, el Concello de Ourense celebrará un nuevo pleno para intentar aprobar por tercera vez el pago de más de 11 millones en facturas pendientes de la cuenta 413, donde se acumulan pagos tramitados de forma irregular o sin consignación presupuestaria. Antes de dar luz verde a esta partida concreta, el PP exige fiscalizar el “agujero” completo y ha reclamado acceder a toda la documentación de la cuenta.

Aunque un decreto de Alcaldía les concedió el acceso, el gobierno local fijó el 27 de octubre como límite para recopilar la totalidad de los expedientes. Ante esto, la portavoz, Ana Méndez, exige entregas ya: “O que pedimos é que nos entreguen xa o que teñen localizado e que poidamos consultar antes do pleno os documentos necesarios para votar”.

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Pese a que los tres asuntos específicos de este pleno sí están completos y disponibles, el PP insiste en que necesitan conocer el historial completo de la cuenta 413 antes de emitir su voto para poder ejercer su labor de control. Méndez recalcó que su objetivo es saldar las deudas con transparencia: “Queremos que os provedores cobren. Para iso hai que saber que facturas se van pagar. O goberno non pode confundir pedir explicacións con bloquear pagamentos”.

Precisamente, el informe de tesorería de agosto revela que el Concello se mantiene en 115 días de plazo medio de pago a proveedores.