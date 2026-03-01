El PP ficha al exfiscal Julián Pardinas para su nueva plataforma sénior

El Partido Popular de Ourense continúa con la remodelación de su estructura orgánica mediante la incorporación de perfiles técnicos de trayectoria civil. El presidente provincial, Luis Menor, anunció ayer la integración en el proyecto de Julián Pardinas Sanz, exfiscal que hasta el pasado mes de noviembre ejerció como especialista en violencia de género tras 45 años de carrera judicial.

La llegada de Pardinas supone el pistoletazo de salida para “Sénior en Acción”, una nueva plataforma diseñada por la formación popular para captar el “capital humano” de profesionales jubilados. Según detallan desde el partido, el objetivo de este órgano es que personas con un bagaje consolidado en diversas materias pongan su experiencia al servicio de la formación y de la sociedad ourensana, centrándose especialmente en políticas de envejecimiento activo y la defensa de los intereses de los mayores.

Luis Menor destacó que la incorporación del exfiscal responde a una estrategia de apertura al talento externo. “El partido está vivo y resulta atractivo para personas que, como Julián, dejan atrás una profesión pero quieren seguir ayudando a la sociedad desde otra perspectiva”, señaló el líder de los populares.

Menor también avanzó que la de Pardinas no será la única incorporación de relevancia en las próximas semanas. La intención de la dirección provincial es seguir sumando perfiles que permitan construir una “alternativa sólida” conectada con la realidad social de la provincia.