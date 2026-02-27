Luis Menor espera ver a corto plazo “ós praceiros na Praza e a Alameda libre”

Menor reiteró que el propósito es permitir el retorno de los vendedores.

El presidente de la Deputación, Luis Menor, reiteró su disposición a negociar con el alcalde para solucionar la situación de la Praza de Abastos. Tras conocerse la resolución judicial que concede medidas cautelares a los comerciantes, Menor mantiene la mano tendida. El objetivo es planificar las obras del edificio histórico y permitir el retorno de los vendedores. El presidente provincial icidía en el consenso existente, puesto que “todo o mundo queremos ós praceiros na Praza e a Alameda libre”.

Esta actuación é a única na que o concello non tería que poñer nada é aquí porque suplirían a súa aportación os praceiros"

La propuesta de la institución provincial busca facilitar la ejecución del proyecto mediante la colaboración institucional. Menor recuerda la existencia de compromisos de financiación que involucran a la Deputación, la Xunta de Galicia y los propios afectados. Una fórmula que exime al gobierno municipal de cargas económicas. Sobre este punto, el presidente explicó que esta reforma es “a única na que o concello non tería que poñer nada é aquí porque suplirían a súa aportación os praceiros”.

Pedimos un diálogo serio e transparente dirixido a obter un acordo para as actuacións que permitan a funcionalidade"

El BNG pide planificación

El diputado autonómico del BNG, Iago Tabarés, también analizó el conflicto del mercado tras el dictamen judicial. El representante nacionalista instó a las administraciones a buscar soluciones definitivas para el edificio y recuperar el espacio público.

Tabarés reclamó al gobierno autonómico la apertura de “un diálogo serio e transparente dirixido a obter un acordo para as actuacións que permitan a funcionalidade” de la instalación. El parlamentario pide establecer plazos e inversiones para terminar con la ocupación de la zona verde.