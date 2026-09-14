El PP frena el "cheque en blanco" de Jácome y propone aprobar solo 1,5 millones para pagar 42 facturas

El grupo municipal del PP ha movido ficha este lunes, a tan solo dos días del pleno extraordinario, presentando una enmienda que cambia por completo el escenario político en el Concello de Ourense. Los populares proponen rebajar drásticamente la modificación de crédito planteada por el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, pasando de los más de 11,4 millones de euros iniciales a exactamente 1.535.218,36 euros. Esta última cantidad es la estricta y necesaria para abonar las 42 facturas pendientes que están incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial.

Con este movimiento de última hora, la formación popular busca garantizar el pago a los proveedores sin tener que aprobar la totalidad del paquete financiero exigido por el alcalde. De los 1,53 millones propuestos por el PP, la inmensa mayoría (1.456.539,81 euros) irían destinados a saldar la deuda con Sogama por la descarga de residuos sólidos, mientras que los 78.678,55 euros restantes cubrirían diversos gastos del área de Artes y Festejos.

Al acotar las partidas, la enmienda excluye los 9.928.056,95 euros restantes que el gobierno local había incorporado en su propuesta original de modificación presupuestaria. La portavoz del PP en Ourense, Ana Méndez Gil, ha sido tajante respecto a la postura de su grupo, dejando claro que rechazan aprobar fondos cuyo destino consideran injustificado. “Os provedores teñen que cobrar, pero iso non obriga a aprobar todo o que Jácome decidiu meter nun expediente de máis de once millóns de euros”, afirmó la también candidata de los populares.

En su argumentación, Méndez subrayó la necesidad de separar los pagos urgentes y fiscalizados de lo que consideran una maniobra de presión del regidor. “A nosa emenda permite distinguir con claridade as dúas decisións: dar cobertura ás facturas pendentes e non entregar ao alcalde un cheque en branco para o resto dos gastos”, explicó la portavoz municipal. En la misma línea, ha resumido la estrategia que mantendrán los populares de cara a la decisiva sesión de este miércoles: “Esta é unha posición clara: si ao pagamento dos provedores e non a utilizar esas facturas para forzar a oposición a aprobar outros dez millóns de euros”.

El documento de los populares ya ha sido registrado formalmente para que la enmienda de sustitución sea incorporada al expediente antes del pleno extraordinario previsto para este 16 de septiembre. Además, han solicitado que se dé traslado inmediato a la Secretaría Xeral del Pleno y a la Intervención municipal para que emitan los informes pertinentes sobre la admisión, la suficiencia de crédito y la disponibilidad de financiación de esta nueva propuesta.

La entrada en vigor de esta modificación reducida permitiría hacer efectivo el reconocimiento de las obligaciones de pago a las empresas, una vez se cumplan los trámites y controles legales exigibles. De manera subsidiaria, el PP ha solicitado que, si fuera necesario recabar más documentación o informes antes de proceder a la votación de la enmienda, el expediente quede temporalmente sobre la mesa para evitar su rechazo definitivo, pidiendo que se tramite con la mayor celeridad posible esta propuesta limitada. La pelota está ahora en el tejado del equipo de gobierno, que deberá decidir si asume esta rebaja para, almenos, poder desatascar el pago a los proveedores de servicios básicos, ya que Ourense es la capital de provincia española con más deuda pendiente de pago.