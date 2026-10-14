El PP niega tensiones con la candidatura de Ourense para el 29N

Representantes del PP han negado que existan problemas en el partido con la confección de la lista electoral que representará a los conservadores en los comicios del 29 de noviembre, y donde la presencia de Celso Delgado y Ana Belén Vázquez habría generado molestias por el tiempo que ambos diputados llevan ocupando el escaño provincial en Madrid.

Agardamos que as persoas elixidas sexan persoas que nos representen como provincia e que traballen intensamente polos intereses de Ourense"

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia de la Xunta, afirmaba “no ser consciente” de que en la provincia ourensana exista “una presión o un interés mayor de algunas personas” por participar en las listas de lo que sucede “en cualquier otra provincia”, incluida la suya misma (A Coruña), e incidía en “intentar acertar y poner a las mejores personas al frente de esas listas. El proceso se inicia en estos días e intentaremos aprobar las mejores candidaturas”.

Por su parte, el presidente provincial, Luis Menor, esperaba que “as persoas elixidas sexan persoas que nos representen como provincia e que traballen intensamente polos intereses de Ourense”, pero no garantizaba la continuidad de Delgado y Vázquez, pues “calquera escenario está aberto. Temos excelentes persoas y un banquillo moi ben preparado”.