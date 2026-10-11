¿Sabe usted que el PP busca el artículo donde diga que los escaños de dos ourensanos son vitalicios?

¿Sabe usted que también andan revueltas las cosas en el PP? ¿Que sus militantes buscan en los estatutos del partido el artículo donde diga que los escaños de Celso Delgado y Ana de Bande, ahora conocida como Lady Pimienta, son vitalicios? ¿Que cunde la teoría de que, después de un cuarto de siglo oyéndoles defender o criticar (según quien gobierne) los incumplimientos con Ourense, ya está bien de mamandurria?

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