El PP de Ourense critica el Bono Comercio de Jácome y exige un apoyo al comercio local "durante todo o ano"

El Partido Popular de Ourense ha reclamado al gobierno municipal una política de apoyo continuado al comercio local, frente a las ayudas puntuales como el Bono Comercio que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, pretende aprobar este viernes en un pleno extraordinario.

La portavoz popular y candidata a la Alcaldía, Ana Méndez, ha aclarado que su formación no se opone a este tipo de iniciativas, pero sí rechaza su utilización como una medida aislada con fines electorales. "Bono comercio sí, pero non así", ha resumido.

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles junto al concejal Pepe Araujo, Méndez ha acusado al regidor de no haber desarrollado medidas progresivas para sostener la actividad comercial durante su mandato. "O problema do comercio non se resolve cun bono puntual, senon cunha política continuada que axude aos negocios a manterse abertos, crear emprego e seguir medrando", ha defendido, antes de preguntarse "de qué lles serve agora unha axuda aos negocios que xa no existen".

El PP destaca sus enmiendas a la ordenanza de la piscina de As Burgas

Por otra parte, Méndez ha valorado que el gobierno local haya aceptado la mayoría de las siete enmiendas presentadas por el PP a la ordenanza de la piscina termal de As Burgas. Entre las propuestas destacan bonificaciones del 50% para pensionistas, desempleados de larga duración, personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y familias numerosas.

"Estas melloras sociais son froito das propostas del PP", ha asegurado la portavoz, que ha defendido la necesidad de garantizar precios asequibles para los vecinos.

No obstante, Méndez ha expresado sus dudas sobre la capacidad del gobierno municipal para poner en funcionamiento las instalaciones. "Agora veremos se é capaz de abrila, porque o dudamos", ha concluido.