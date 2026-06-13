El PP pide captar más recursos industriales para Ourense
Mejora de las áreas ourensanas
De este modo, el PP al pleno de la Diputación una moción para reclamar más inversión en los polígonos ourensanos y las infraestructuras que les faltan
El Partido Popular (PP) de Ourense llevará una moción al próximo pleno de la Diputación para “impulsar as infraestruturas estratéxicas e reforzar a captación de investimentos industriais na provincia”, señalaba la vicepresidenta provincial, Marta Novoa, quien adelantaba también que la petición de los populares recoge “medidas concretas dirixidas tanto á Xunta de Galicia como ao Goberno de España co obxectivo de favorecer a creación de emprego en Ourense”.
Queremos un maior compromiso coas infraestruturas pendentes de execución en Ourense, entre elas a estación de mercadorías do polígono de San Cibrao das Viñas"
“Ourense necesita feitos e non simples declaracións de intencións”, continuaba Novoa, afirmando que su propuesta ”pon o foco na necesidade de seguir fortalecendo a competitividade industrial da provincia a través da ampliación e desenvolvemento de áreas empresariais estratéxicas”, al tiempo que reclama “un maior compromiso coas infraestruturas pendentes de execución en Ourense, entre elas a estación de mercadorías do polígono de San Cibrao das Viñas, a renovación das conexións ferroviarias interiores, a autovía A-76 e a reparación integral das estradas N-120 e N-540”.
Con esta moción, el PP espera que la cámara provincial “exprese o seu apoio a unha estratexia baseada na mellora das infraestruturas, a dispoñibilidade de solo industrial competitivo e a captación de novos investimentos”, concluía la vicepresidenta provincial.
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