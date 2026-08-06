El PP de Ourense: “Facer o bulevar termal é imposible sen licitar a continuidade da Variante Norte”

El senador del PP José Manuel Baltar y el diputado popular Celso Delgado hicieron referencia a las obras de la Variante Norte de la ciudad de Ourense, cuya tramitación sigue atascada tras la puesta en marcha de las obras del primer tramo.

“Xa pasaron 4 anos desde que se colocou a primeira pedra desa infraestrutura, que é moi pequena en tamaño”, recordaba Delgado, criticando también que “aínda non comezaron as estruturas máis importantes, que son un par de viadutos, o que están con coas explanacións. Houbo que pilotar pois moito terreo, deu problemas, pero a obra acumula un retraso monumental”.

A ese retraso en la ejecución hay que sumar otros nuevos en la licitación de los tramos subsiguientes, fundamentales para liberar el tráfico de la N-120 en sentido Ourense, pues “o tramo Eirasvedras-Quintela, non ten ningún tipo de sentido se non ten a continuidade ata A Casilla”, señalaba Delgado, quien se mostraba “tremendamente preocupado pola falta de licitación do seguinte tramo”, asunto sobre el cual ha formulado una nueva pregunta parlamentaria, pendiente de respuesta por parte del ministerio de Transportes que encabeza Oscar Puente.

“O ansiado bulevar termal que estamos reclamando os ourensáns só pasa pola posibilidade de liberar o tráfico por onde entranos coches, pero me dá a sensación de que co tramo Eirasvedras-Quintela simplemente iso non é posible facelo”, sentenciaba el diputado del PP.

Más de un cuarto de siglo

La infraestructura cumplió el pasado enero un cuarto de siglo en tramitación, y está considerada la obra con más retraso del panorama nacional. Debería conectar la salida oeste de la A-52 con el centro urbano y la carretera N-525 en sentido Santiago, aliviando el tráfico de la zona, y permitiendo una reformulación de los espacios termales a la orilla del Miño.

Pese a las continuas reclamaciones desde el mundo empresarial, por el momento no se conoce el final de este proyecto, que ha pasado por las manos de 11 ministros.