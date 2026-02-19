O PP de Ourense pide integrar o termalismo na sanidade pública
MOCIÓN
O grupo popular rexistrou unha moción para impulsar cambios lexislativos que permitan incorporar a balneoterapia á carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde.
O grupo do PP na Deputación de Ourense rexistrou unha moción para o seu debate no pleno deste mes de febreiro na que insta a impulsar o termalismo terapéutico como un recurso sanitario estratéxico, solicitando os cambios lexislativos necesarios para que as actividades balnearias deixen de estar equipar adas ao lecer e poidan integrarse na carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde. A iniciativa parte da consideración de Ourense como referente histórico e natural no sector, defendendo o uso das súas augas como un instrumento complementario eficaz no ámbito sanitario.
O texto da proposta céntrase na necesidade de modificar o Real Decreto 1030/2006, cuxo artigo 5.4 exclúe actualmente a balneoterapia da carteira común de servizos ao considerala unha actividade non sanitaria. Os populares advirten que esta normativa reflicte un prexuízo cara ao contido terapéutico destes establecementos e impide o desenvolvemento dunha visión moderna do termalismo.
Por este motivo, a moción propón que a Federación Española de Municipios e Provincias solicite formalmente ao Goberno de España a supresión do termo “balneario” do citado artigo, unha reivindicación que o presidente da Deputación e responsable da Sección de Vilas Termais da FEMP, Luis Menor, xa trasladou en reunións recentes.
