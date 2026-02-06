Crecen los motores híbridos
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, presidió el Consejo de Gobierno de la red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un encuentro que sirvió para marcar la estrategia de 2026, donde son 76 las entidades locales adheridas, representando a 3,6 millones de ciudadanos.
Cada euro investido en termalismo non é un gasto, é unha inversión en saúde para os nosos maiores, en emprego para a mocidade e en futuro para os concellos"
Menor defendió durante su intervención el valor del termalismo para fijar población. “O termalismo é emprego non deslocalizable; onde hai un manancial, hai unha oportunidade de vida”, aseguró. El presidente provincial instó a considerar el sector como una cuestión de Estado, concluyendo que “cada euro investido en termalismo non é un gasto, é unha inversión en saúde para os nosos maiores, en emprego para a mocidade e en futuro para os concellos”.
Durante la sesión se apostó por abrir la red a la colaboración público-privada y reforzar alianzas con organismos como el Imserso. Asimismo, se confirmaron avances en digitalización mediante una nueva subvención de 100.000 euros destinada a modernizar la gestión y mejorar la experiencia del usuario.
Uno de los ejes centrales fue la reclamación de mayor seguridad jurídica. Menor insistió en la necesidad de impulsar el Grupo de Trabajo Jurídico-Técnico para lograr una normativa estatal coherente. Esta regulación resulta indispensable para aportar estabilidad y reconocimiento al sector termal que le permita progresar.
Luis Menor defiende el termalismo como "oportunidade de vida"
