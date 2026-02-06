Luis Menor defiende el termalismo como “oportunidade de vida”

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, presidió el Consejo de Gobierno de la red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un encuentro que sirvió para marcar la estrategia de 2026, donde son 76 las entidades locales adheridas, representando a 3,6 millones de ciudadanos.

Cada euro investido en termalismo non é un gasto, é unha inversión en saúde para os nosos maiores, en emprego para a mocidade e en futuro para os concellos"

Menor defendió durante su intervención el valor del termalismo para fijar población. “O termalismo é emprego non deslocalizable; onde hai un manancial, hai unha oportunidade de vida”, aseguró. El presidente provincial instó a considerar el sector como una cuestión de Estado, concluyendo que “cada euro investido en termalismo non é un gasto, é unha inversión en saúde para os nosos maiores, en emprego para a mocidade e en futuro para os concellos”.

Durante la sesión se apostó por abrir la red a la colaboración público-privada y reforzar alianzas con organismos como el Imserso. Asimismo, se confirmaron avances en digitalización mediante una nueva subvención de 100.000 euros destinada a modernizar la gestión y mejorar la experiencia del usuario.

Uno de los ejes centrales fue la reclamación de mayor seguridad jurídica. Menor insistió en la necesidad de impulsar el Grupo de Trabajo Jurídico-Técnico para lograr una normativa estatal coherente. Esta regulación resulta indispensable para aportar estabilidad y reconocimiento al sector termal que le permita progresar.