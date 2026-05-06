El PP de Ourense lamenta la continua pérdida de fondos europeos

El PP de Ourense presentará en el pleno de mayo una moción para denunciar la pérdida constante de subvenciones y fondos europeos bajo los mandatos de Gonzalo Pérez Jácome. Según la portavoz Ana Méndez, el Concello desperdicia millones mientras otras ciudades avanzan: “O Concello de Ourense leva anos perdendo oportunidades clave para o desenvolvemento da cidade. Estamos a falar de millóns de euros que se deixan escapar mentres outras cidades avanzan”.

Entre los casos más graves figura la Praza de Abastos, con una pérdida definitiva de 2,3 millones de euros por incumplir plazos. También destaca la antigua cárcel, que perdió cerca de 3 millones tras presentarse un proyecto “pouco sólido e mal traballado” para un edificio que suma 40 años cerrado. Asimismo, se perdieron 600.000 euros en la Praza da Trinidade y se devolvieron voluntariamente 2 millones destinados al comercio local, lo que Méndez tilda de “xestión absolutamente irresponsable”.

Finalmente, el PP alerta sobre el riesgo en la avenida de Portugal por impagos a la empresa adjudicataria. La moción exige un informe detallado de todas las ayudas, un plan municipal de captación y la reactivación urgente de proyectos, pues, según concluye Méndez, “é imprescindible garantir que Ourense non siga perdendo oportunidades por culpa da mala xestión do goberno local”.