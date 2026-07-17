El PP ve una "tramitación anómala" de los presupuestos de la ciudad y presenta alegaciones

El PP ha presentado alegaciones al presupuesto del ejercicio 2026, reclamando que no se proceda a su aprobación definitiva hasta que se corrijan deficiencias de carácter económico-financiero y procedimental. La portavoz popular, Ana Méndez, argumenta que las cuentas son la principal herramienta de gestión municipal y “non poden aprobarse con dúbidas sobre a súa tramitación nin sobre a súa viabilidade económica”.

El PP sustenta sus reclamaciones en dos problemas fundamentales. En primer lugar, advierten de la falta de crédito suficiente para cubrir la deuda pendiente acumulada en la cuenta 413, una cuantía que asciende a aproximadamente 14,8 millones de euros. Según los populares, el expediente carece de una relación de estas obligaciones y no identifica el mecanismo previsto para su financiación y regularización, lo que impide comprobar si los fondos serán suficientes.

En segundo lugar, señalan la ausencia del informe de la Intervención General durante el procedimiento de elaboración de las cuentas. Méndez recordó que este departamento municipal devolvió el expediente en varias ocasiones para requerir documentación adicional, llegando al extremo de que la propia Alcaldía tuvo que dictar posteriormente una providencia para ordenar la emisión del informe.

Para el PP, esta situación evidencia una “tramitación anómala” del expediente.

Nueva exposición pública

Ante este escenario, los populares exigen paralizar la aprobación definitiva de los presupuestos hasta que se acredite el total cumplimiento de la legalidad, se detallen las deudas pendientes de la cuenta 413 y se certifique la correcta incorporación del informe de Intervención. Por último, solicitan que, si la estimación de estas alegaciones obliga a incorporar informes o documentos que alteren sustancialmente el expediente inicial, se abra un nuevo trámite de información pública.