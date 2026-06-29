El BNG solicita la impugnación de los presupuestos del Concello de Ourense
POLITICA OURENSANA
El grupo nacionalista (BNG) sostiene que las cuentas de 2026 carecen del preceptivo informe de la Intervención General y alerta de posibles deficiencias en la financiación de servicios esenciales como el transporte urbano
El BNG presentará hoy lunes una reclamación formal para impugnar el proyecto de Presupuesto del Concello de Ourense para el ejercicio 2026, aprobado inicialmente la pasada semana. Luís Seara, portavoz municipal y candidato nacionalista a la alcaldía para 2027, exigirá en su escrito que el pleno rechace las cuentas basándose en lo que considera un defecto de forma y fondo insalvable.
Según el documento que registrará la formación, “no expediente do proxecto aprobado inicialmente, non figura en ningún caso o preceptivo informe elaborado pola Intervención Xeral”. El texto incide en que este trámite “é absolutamente obrigatorio” antes de elevar el proyecto al pleno y resulta “de vital importancia á hora de poder avaliar o proxecto no seu conxunto desde o punto de vista da legalidade vixente e do seu axuste á normativa económica e procedimental aplicable”.
En su reclamación, advierte de que avalar los presupuestos a ciegas impide certificar la viabilidad económica y expone al Concello al riesgo de que el proyecto “incorra na omisión do crédito necesario para o cumprimento de obrigacións esixibles ou mesmo por seren de manifesta insuficiencia os ingresos proxectados con relación aos gastos orzamentados”. Como ejemplo de la falta de fondos, el escrito señala el contrato del servicio de transporte urbano, alertando de que las cantidades consignadas “non son dabondo para cubrir todas as necesidades do servizo”.
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