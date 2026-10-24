El PP reclama el cierre del túnel de los sintecho en la estación de Ourense

El PP ha formalizado la petición de cierre y precintado provisional del paso subterráneo peatonal de la estación intermodal ante su grave situación de deterioro, suciedad y riesgo para los viandantes, tras la información publicada por este periódico. La portavoz popular y candidata a la alcaldía, Ana Méndez, reclamó ayer una intervención inmediata de las administraciones competentes sobre el túnel que conecta las rúas Río Arnoia y Eulogio Gómez Franqueira, advirtiendo de que “non podemos permitir que unha infraestrutura utilizada polos cidadáns presente estas condicións de sucidade, escuridade, insalubridade e inseguridade”.

La iniciativa responde a las quejas continuadas de vecinos, personal de seguridad y usuarios de tren y autobús, confirmadas tras una visita de los concejales del PP. En su escrito, Méndez censura que “o que debería ser unha infraestrutura útil converteuse, na práctica, nun espazo degradado que provoca rexeitamento, inseguridade e unha profunda sensación de desprotección”, tratándose de un paso diseñado para comunicar a pie los barrios de O Vinteún y A Ponte.

Entre las deficiencias figuran la acumulación incontrolada de basuras, filtraciones de agua, humedades, malos olores y la falta de iluminación tras el robo del tendido eléctrico. El PP alerta sobre la presencia de personas en extrema exclusión social que pernoctan en la galería. Al respecto, la portavoz popular subraya que “esta realidade esixe unha resposta humana e coordinada dos servizos sociais e sanitarios: a solución non pode consistir simplemente en desprazar o problema dun lugar a outro, senón en ofrecer atención e alternativas reais ás persoas afectadas”.

Por este motivo, el PP exige que, de forma previa a cualquier clausura o precinto, el Concello despliegue un dispositivo asistencial para evaluar a los afectados y ofrecerles alternativas de acogida, evitando que la medida municipal agrave su desamparo. En el ámbito técnico, la moción insta al gobierno local a actuar con urgencia junto a Adif para realizar una inspección técnica, clausurar el paso de forma temporal y ejecutar un plan integral de limpieza, desinfección, drenaje de agua y revisión de las instalaciones.

Aunque el proyecto de transformación de la intermodal contempla sustituir esta galería por una pasarela peatonal cubierta y accesible, Méndez defiende que “mentres non exista unha solución definitiva, se adopten as medidas necesarias para protexer os usuarios”.

Liberación de parquin

La iniciativa exige que el Concello demande a Adif la liberación de las plazas del parquin público actualmente cedidas a compañías de alquiler de vehículos para destinarlas a los particulares, sugiriendo su reubicación en la parcela de las antiguas naves ferroviarias de Río Arnoia.