El PP reclama soluciones a la “inseguridade” en el parque de A Carballeira

El Partido Popular de Ourense ha trasladado al Concello la necesidad de actuar en el parque de A Carballeira donde, además del ruido nocturo, se han detectado “ratas e tamén persoas consumindo alcohol e drogas, nun espazo que ten pouca visibilidade”, indicaba la portavoz municipal, Ana Méndez.

Detectáronse persoas consumindo alcohol e drogas nun espazo que ten pouca visibilidade"

“Este é o único parque da zona baixa da Carballeira”, continuaba la popular, quien exige al Concello de Ourense “unha actuación integral”. Según los populares, “os bancos están deteriorados, a vexetación non ten o mantemento necesario, as escaleiras están en mal estado e no propio terreo hai cristais e lixo”, señalaba Méndez. Como solución a lo que consideran una situación de abandono, el PP propone instalar una pista multideportiva en la zona baja del parque, mientras que para la zona alta se busca mantener y mejorar el área infantil, incorporando “novas zonas de descanso para familias e persoas maiores”, insiste la portavoz del PP, quien ya había tratado el asunto en el último pleno.