Padre Ángel, de Ourense a Ceuta

Dedicado a mis reflexiones de nonagenario, me había olvidado del padre Ángel hasta que el 3 de agosto reaparece en una nueva visita a Ceuta. A él le dedico esta reflexión.

Cuando el sacerdote Jesús Silva crea en 1966 en Ourense la Ciudad de los Muchachos (Benposta) recibe la visita del padre Ángel para conocer esta e imitarle, según declara en La Nueva España el 31 de marzo de 1967: que están embarcados en un gran proyecto, la creación de una auténtica Ciudad de los Muchachos.

Antes, el 2 de octubre de 1963, los dos Ángel, Silva y García, han creado la asociación Cruz de los Ángeles, cuyo objeto es albergar a jóvenes delincuentes, gitanos y muchachos inadaptados, y Ángel Silva viaja a Ceuta para recoger los primeros jóvenes marroquíes no acompañándole en esta ocasión el padre Ángel García por estar como capellán de Frente de Juventudes en un campamento. Silva me dijo que envió una carta a Franco pidiéndole mejorar las condiciones de los moros que tanto le ayudaron.

El siguiente contacto con Ourense es en 1989, cuando, según me cuenta sor Delia, de las Madres Josefinas, las monjas y el padre Ángel abren un piso para ocho o nueve niños y niñas, colaboración muy breve pues pocos meses después toma el relevo una asociación llamada Hogar del Lar.

1-3-2007. ABC: el padre Ángel hablará de los mayores en el programa Obra Xocial Caixa Galicia y, al día siguiente la reseña del acto que publica La Región la escribe el propio padre Ángel, y en ella confirma: “Hace 30 años abrimos la primera casa de Mensajeros para menores con las Madres Josefinas, y ahora estamos en conversaciones para abrir una residencia y hogar para mayores”. Fue en 1987, según él, y dos años después, según la madre Delia, y el proyecto para mayores no se ha realizado.

La última visita del sacerdote a la provincia de Ourense es a Vilardevós, en noviembre de 2019, cuando la Ruta del Talento le da su nombre a uno de sus castaños centenarios.

Regresamos a Ceuta, que los dos Ángel visitan en varias ocasiones para pasar después el protagonismo a Ángel García. Este se debe al nombramiento en 1999 del mierense Víctor Moro como subdelegado del Gobierno en Ceuta. Llegaba desde Palencia, en donde había sido subdelegado del Gobierno desde 1996 y en donde coinciden Ángel y Víctor, los dos de Mieres, los dos de Falange, y el padre Ángel consigue la gestión de residencias de tercera edad en la provincia.

El año 1999 se concede el primer Premio Convivencia Ciudad de Ceuta a Adolfo Suárez; el siguiente, a Vicente Ferrer, y en 2001, al padre Ángel que, con Moro, firma un convenio para rehabilitar a 15 jóvenes con la mala suerte de que uno de ellos, marroquí de 19 años, que vivía en una residencia de Mensajeros en Zamora, asesina el 3 de marzo de 2003 a una educadora social de 26 años. Como consecuencia de ello, el padre Ángel abandona Ceuta, siguiéndole en 2004 Víctor Moro al cesar como subdelegado.

No da señales de vida el padre Ángel en su relación con Ceuta hasta que, el 6 de febrero de 2014, intentan entrar a nado 200-300 inmigrantes por la playa de Tarajal y mueren 15. Entonces declara: “Tenemos que pedir perdón por todo lo que pasó en Ceuta… deberíamos estar orgullosos de que la gente quiera venir a España porque será por algo”.

El padre Ángel es recibido por Vivas, presidente de Ceuta, con todos los honores pues incluso le cede la presidencia de la comparecencia en la que el padre ofrece trasladar menores marroquíes a sus centros en la península

Los incidentes fronterizos en Ceuta se repetirán los años 2021, 2024 y 2026 y contarán con la presencia y declaraciones del padre Ángel. El primero, un mes después de la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario enfrentado con Marruecos, es la entrada a nado los días 17 y 18 de mayo de unos 8.000 inmigrantes, de ellos 1.500 menores, por los espigones de Tarajal. La respuesta española fue la devolución en caliente por las fuerzas de seguridad de los mayores y la distribución de los menores entre las Comunidades Autónomas. El padre Ángel es recibido por Vivas, presidente de Ceuta, con todos los honores pues incluso le cede la presidencia de la comparecencia en la que el padre ofrece trasladar menores marroquíes a sus centros en la península. La devolución de menores a Marruecos la declarará ilegal el Tribunal Supremo el año 2024.

Este 2024 hay en agosto nueva visita del padre Ángel a la ciudad para conocer la saturación de los centros de acogida como consecuencia de la entrada masiva de inmigrantes. La TV Ceuta le recibe como viejo mediador y Vivas le cede de nuevo la presidencia en la rueda de prensa que celebran.

En 2025 el padre Ángel crea la Fundación Social Padre Ángel, para ayudar a combatir la soledad y, con la Universidad y Fundación Nebrija, pide a la ONU que declare el 16 de diciembre Día Internacional contra la Soledad no Deseada y cierra el año viajando al Líbano para coincidir allí con el papa León XIV.

Tras este paréntesis, al repetirse en 2026 la entrada masiva en Ceuta, en esta ocasión de 70 a 80 mil inmigrantes a nado, de nuevo llega el padre Ángel que, además de desear la pronta recuperación de la normalidad, califica a los invasores: “Son unos santos, nosotros en su lugar haríamos cualquier barbaridad”.

Nuestro deseo es que el padre Ángel visite una vez más Ourense y no lo haga a Ceuta, señal inequívoca de la deseada tranquilidad en esta ciudad de las cuatro culturas.