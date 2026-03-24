Luis Menor rechaza la fusión obligatoria de municipios

El presidente de la Diputación, Luis Menor, dejó clara su postura frente a la gestión de Gonzalo Pérez Jácome y el anteproyecto de la Ley de la Administración Local de Galicia en una comparecencia posterior a la junta de gobierno provincial. Menor afeó el “clima de grandes líos e barullos” que, a su juicio, impera en el Concello de la capital y que “non axudan á clarificación dos asuntos”. El dirigente popular justificó el rechazo de su grupo a la urgencia del pleno extraordinario sobre la piscina de As Burgas, criticando que se pretendiera votar una ordenanza sin estudiar las alegaciones previas del PP para introducir bonificaciones ciudadanas: “De súpeto, dun día para outro, convócase o pleno sen saber se as nosas modificacións se estudaron ou se admitiron”.

El presidente provincial se posicionó frente a la nueva Lei de Administración Local y dijo rechazar la posibilidad de fusiones municipales forzosas -como contempla en algunos casos el texto-, defendiendo que la autonomía local debe prevalecer. “A fusión obrigatoria non é un principio desta Deputación e incluso alegamos contra iso”, afirmó, aunque matizó que los concellos “deben tender a mancomunarse” por eficacia: “Hai cousas onde se aforra diñeiro, compartir secretario, interventor, solicitudes de subvencións conxuntas, compartir servizos”.

Precisamente, el PSOE presentó una moción para el pleno que se alinea con Luis Menor en su rechazo a las fusiones municipales obligatorias sin referéndum previo, al tiempo que reclaman una postura común de la Diputación en defensa de la viabilidad de 36 de los 92 concellos, que dicen, queda en entredicho con un Fondo de Cooperación Local congelado desde 2010.