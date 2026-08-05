O PP ve como un “paso decisivo” os avances do novo acceso ao CHUO

4,4 MILLÓNS

O PP de Ourense celebra a aprobación do novo acceso ao CHUO, un proxecto de 4,4 millóns de euros impulsado pola Xunta de Galicia

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). | ARCHIVO

O PP do Concello de Ourense valorou de forma moi positiva a aprobación do trazado do novo acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense por parte da Xunta. Cunha dotación económica de 4,4 millóns e un prazo de execución de 24 meses, os populares consideran que isto supón un “paso decisivo” para facer realidade unha “infraestrutura estratéxica” para a cidade.

A portavoz municipal do PP, Ana Méndez, cualificou a actuación como “unha excelente noticia para todos os ourensáns”. Neste sentido, destacou que o novo viario permitirá mellorar de forma significativa a mobilidade, a seguridade e a accesibilidade ao principal recinto sanitario da provincia. Segundo incidiu Méndez, a intervención non só beneficiará a pacientes, familiares e profesionais do CHUO, senón que tamén será clave para desconxestionar o tráfico na contorna.

Proyecto del nuevo acceso del CHUO
Proyecto del nuevo acceso del CHUO

Desde as filas populares enmarcan este progreso no documento “Compromiso pola cidade de Ourense”, a folla de ruta impulsada polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o presidente provincial, Luis Menor. Para a portavoz e candidata, este paso confirma que o acordo asinado “non era unha declaración de intencións, senón unha folla de ruta con proxectos concretos que se están cumprindo”.

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