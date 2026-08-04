Luz verde al nuevo acceso al CHUO desde la N-565

El nuevo acceso al CHUO desde la N-525, proyectado en el barrio de Barrocás, avanza después de tres años de trámites. El Consello da Xunta aprobó provisionalmente el trazado de una vía de 640 metros que conectará la carretera nacional con la avenida do Regato y reducirá el rodeo que realizan actualmente los vehículos para dirigirse al complejo hospitalario.

La actuación supondrá una inversión de alrededor de 4,4 millones de euros. El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 4.072.081 euros, aunque la estimación global incorpora también las expropiaciones y la reposición de los servicios afectados. El proyecto será sometido este mes a información pública durante treinta días, tanto a efectos de la legislación de carreteras como para iniciar el procedimiento expropiatorio.

La ejecución requerirá ocupar 26 parcelas situadas en el término municipal de Ourense, dos de ellas de titularidad del Concello. Una vez resueltas las alegaciones, la Xunta deberá aprobar definitivamente el trazado y redactar el proyecto constructivo.

La previsión autonómica es licitar las obras durante el primer trimestre de 2027, con un plazo de ejecución de 24 meses. Por tanto, si se cumplen las fechas anunciadas y la contratación no introduce nuevas demoras, su finalización se desplaza, como mínimo, hasta 2029.

La nueva conexión facilitará el acceso al CHUO a los usuarios procedentes de los municipios del área sanitaria, especialmente a quienes entran en la ciudad por la N-525 desde el sur. La vía no llegará directamente a las instalaciones hospitalarias, pero completará el tramo pendiente entre la carretera nacional y la red urbana que conduce hacia el complejo. El objetivo es repartir mejor el tráfico de entrada al entorno hospitalario y ofrecer una alternativa a los recorridos urbanos utilizados actualmente para alcanzar sus instalaciones.

El trazado partirá de la glorieta elevada existente en el punto kilométrico 235,5 de la N-525, donde sustituirá el acceso al Camiño do Dentragón. En el extremo opuesto enlazará con la avenida do Regato.

Lugar del enlace con la N-525, origen del nuevo vial que comunicará con Barrocás.

El proyecto constará de dos calzadas separadas por una mediana, dos carriles de subida y uno de bajada, aceras y espacios de estacionamiento. Incorporará además dos nuevas glorietas y conexiones con Camiño Romano, Camiño das Laxas, Ramón Abellas y Xoán Manuel Pintos.

La infraestructura fue anunciada en agosto de 2023. La entonces conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, calculó una inversión cercana a cinco millones y situó la exposición pública a mediados de 2024, un calendario que no se cumplió.

Posteriormente, la Xunta reservó un millón de euros para la actuación en los presupuestos de 2025 y repitió la misma consignación en 2026, mientras el proyecto permanecía pendiente de superar esta fase administrativa.