Premio en sostenibilidad para el Seminario Menor de Ourense

El Seminario Menor ha sido distinguido con el premio Iglesia Sostenible, entregado en el Seminario de Getafe en el marco del cierre de las Jornadas de formación en materia de Sostenimiento organizadas por la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid. El galardón fue recogido por el rector del centro, Segundo Fernández Movilla, junto al profesor Álvaro Leis Rodríguez, coordinador de los proyectos de sostenimiento. Durante la entrega, los representantes del colegio destacaron su visión integral de la sostenibilidad como eje pedagógico. “No la entendemos solo como el cuidado del medio ambiente, sino como una forma de educar: aprender a cuidar, reutilizar, mejorar y transformar aquello que hemos recibido”, señalaron.

Desde hace varios años, el Seminario Menor impulsa proyectos transversales que buscan trascender el aula. Entre las actuaciones más destacadas está la recuperación del monte circundante con labores de limpieza, reforestación y acondicionamiento de senderos; la creación de una ruta didáctica y ambiental en el monte que rodea el centro; y el acondicionamiento de espacios interiores del colegio.