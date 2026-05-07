Conmemorar la fe constante en Ourense: homenaje a párrocos veteranos en el Seminario Mayor

El clero ourensano se reunió este miércoles en el Seminario Mayor para celebrar la festividad de San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes. Como cada año, se realizó un homenaje presidido por monseñor Leonardo Lemos Montanet, obispo de Ourense, en honor de sacerdotes que han dedicado su vida al ministerio eclesiástico. La jornada comenzó con una emotiva misa en la que participaron los sacerdotes del presbiterio diocesano y en la que se recordó la figura y el legado de San Juan de Ávila.

Sacerdotes de parroquias ourensanas que cumplen 25, 60 y 70 años de servicio a la feligresía fueron agasajados por los miembros de la comunidad en una ceremonia que destacó la dedicación de estos guías espirituales de miles de creyentes a lo largo de décadas.

Durante la confraternización se contaron anécdotas y vivencias del ministerio eclesiástico en un claro diálogo intergeneracional que busca seguir fortaleciendo la unidad en la fe y el ejercicio de la misión evangelizadora de la Iglesia.

MIGUEL ÁNGEL

A mis casi 96 años celebro los 70 de haberme ordenado sacerdote. Es un regalo que ha concedido Dios en su Misericordia. Yo trato de corresponderle con velar por el prójimo hasta el día de mi último aliento”. — D. Fernando Santiago. - Párroco de Paderne de Allariz.

D. Antonio Gómez Rojo, 60 años de servicio parroquial | Miguel Ángel

Yo en mi vocación he sido siempre feliz. Lo he sido por la vocación de amar a los demás. Y es justo así, con mucha alegría y ganas de seguir sirviendo que celebro estos 60 años de fe y amor por mis hermanos” — D. Antonio Gómez Rojo. - Párroco de San Juan de Viveiro.

D. José Joaquín Borrajo, 25 años de servicio eclesiástico | Miguel Ángel