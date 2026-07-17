Los Premios Gran de Area 2026 de arquitectura se entregarán en Ourense

Las delegaciones de Vigo, Pontevedra y Ourense del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) presentaron conjuntamente la 26ª edición de los Premios Gran de Área de Aportación a la Arquitectura 2026. El acto oficial se celebró en la sede de Vigo, contando con la presencia de los presidentes colegiales: Manuel Martínez Carazo (Vigo), Anselmo Villanueva (Pontevedra) y Emma Noriega (Ourense).

El certamen admite tanto obras terminadas como proyectos sin ejecutar ubicados en las provincias de Pontevedra y Ourense, además, deben no haber sido presentadas en ediciones anteriores. Podrán ser propuestas de obras terminadas como proyectos no ejecutados, siempre que aporten un valor arquitectónico singular, ya sea por su implantación en el territorio, innovación técnica, bajo coste o capacidad de intervención respetuosa y sensible con lo existente. El plazo para enviar las diferentes propuestas mediante la plataforma online del Colegio finalizará el 30 de septiembre. Posteriormente, el fallo definitivo del jurado se anunciará públicamente en el mes de noviembre.

Durante su intervención, Martínez Carazo reclamó apoyo económico de la Administración a los particulares para redactar proyectos, afirmando que la arquitectura transforma el territorio. Anselmo Villanueva enfatizó que son premios “de compañeros para compañeros” y recordó el carácter rotatorio del certamen: la presentación es en Vigo, el jurado se reunirá en Pontevedra y la entrega será en Ourense. Por su parte, Emma Noriega ensalzó la capacidad de estos reconocimientos para visibilizar el gran compromiso, la innovación y el esfuerzo transversal de todos los arquitectos gallegos.