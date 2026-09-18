¿Sabe usted que a presentación de la expo del OUFF sobre “El Señor de los Anillos” estuvo aderezada con espadazos en plena calle?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, combates de esgrima por la ciudad

Combate de esgrima en la calle del Paseo.
Combate de esgrima en la calle del Paseo. | La Región

¿Sabe usted que a presentación de la expo del OUFF sobre “El Señor de los Anillos” estuvo aderezada con espadazos en plena calle? ¿Que la jornada de esgrima fue acompañada por versiones al piano de esta saga de películas? ¿Que el duelo devolvió a la city al medievo? ¿Que el asombro de los viandantes fue total? ¿ Y que una vez acabado el combate los esgrimistas se abrazaron tan tranquilos?

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