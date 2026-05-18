Santiago Leyes, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense: “La reforma necesitará una adaptación técnica antes de tener efecto”

Tras la aprobación del nuevo copago farmacéutico, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, Santiago Leyes Vence, analiza los cambios que introduce la reforma, su aplicación práctica y el impacto que puede tener en los pacientes.

Pregunta. ¿Cómo valoran los recientes cambios?

Respuesta. Entendemos que son positivos para el paciente. Era un sistema que llevaba años vigente y ahora se actualiza. Hay una serie de personas que van a tener un mejor acceso al medicamento porque el copago será menor. En general, la valoración es buena.

P. Al final la reforma distribuye más según renta.

R. Sí, efectivamente. La gran mayoría de rentas bajas y medias se benefician porque van a pagar menos importe. También aparecen topes que antes no existían para determinados pacientes activos y eso va a mitigar la parte económica. Es importante porque evita que el aspecto económico entre en juego a la hora de retirar la medicación y seguir correctamente el tratamiento. Hay pacientes vulnerables para los que esa dificultad económica podía acabar influyendo en su salud.

P. Los pacientes crónicos con menos recursos son quizá los más beneficiados.

R. Claramente. Todos los pacientes en esa situación van a mejorar. Se han modificado cifras y se amplían márgenes de protección. Eso siempre es positivo.

P. Aunque la reforma ya está publicada en el BOE, todavía no se aplica plenamente. ¿Qué falta para que funcione?

R. Hay toda una serie de desarrollos técnicos y administrativos que tienen que hacerse. Estamos hablando de Hacienda, Seguridad Social, Sanidad, receta electrónica… Todos tienen que coordinarse. Nos han trasladado que la entrada en vigor del decreto no implica una aplicación inmediata porque hay procedimientos tecnológicos y de gestión de datos que deben adaptarse antes.

P. ¿Qué cambios tienen que hacer las farmacias?

R. Los nuevos tramos no son iguales a los anteriores. Por ejemplo, ahora aparecen topes para pacientes activos que antes no existían. Nosotros recibimos esa información desde Sanidad y tenemos que adaptar todos nuestros sistemas para admitir esas nuevas configuraciones. Hay que desarrollar la parte tecnológica y coordinarla con las administraciones.

P. ¿Existe riesgo de confusión entre los pacientes?

R. Intentaremos aclararlo todo lo mejor posible. Nosotros siempre informamos al paciente de cuál es su situación, pero evidentemente con privacidad absoluta porque la renta es un tema muy sensible. La idea es acompañar al paciente y explicarle cómo queda su aportación.

P. ¿Exintes muchos casos de personas que retrasan tratamientos por motivos económicos?

R. No sabría cuantificarlo, pero sí se percibe. A veces hay retrasos al retirar la medicación y con el tiempo esas situaciones te acaban encajando.

P. Más allá del copago, ¿cómo está actualmente la situación de las farmacias rurales?

R. Hay farmacias de viabilidad económica comprometida para las que se han articulado ayudas. Además del aspecto económico, también se intenta reconocer el esfuerzo profesional que supone mantener una farmacia en determinadas zonas rurales. Nosotros defendemos que no desaparezcan porque cumplen una función social muy importante.

P. ¿Y el problema de suministro de medicamentos?

R. Sigue existiendo, aunque se intenta minimizar todo lo posible. Hay herramientas que permiten localizar medicamentos o buscar diferentes alternativas y normalmente se termina resolviendo, pero es un problema muy complejo porque depende de cadenas internacionales de fabricación y suministro. Mucha producción está en Asia y eso genera dificultades ahora mismo. Europa está intentando reaccionar, pero es una cuestión complicada.