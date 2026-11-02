El presupuesto provincial de Ourense se elevará hasta los 112 millones

La Diputación de Ourense proyecta un presupuesto de 112,75 millones de euros para 2027, un 2,06% más que en el ejercicio actual. El presidente provincial, Luis Menor, presentó este lunes las líneas generales de las cuentas en el Parlamento de Galicia, donde defendió un crecimiento "modesto" y "riguroso", condicionado por la ausencia de presupuestos estatales.

La cooperación con los ayuntamientos volverá a ser uno de los ejes centrales del documento. El plan CooperOU alcanzará los 20 millones de euros, un millón más que este año, con el objetivo de reforzar la financiación municipal. Menor destacó que los concellos tendrán mayor flexibilidad para ejecutar las actuaciones y dispondrán de más tiempo para justificar los fondos.

Además, los municipios con dificultades financieras manifiestas podrán destinar el 100% de las ayudas a gasto corriente y amortización de deuda. El presidente provincial también reclamó la eliminación de las reglas fiscales que, según indicó, mantienen retenidos más de 3,5 millones de euros de la institución, así como una reforma de la financiación local.

Más inversión en carreteras y bienestar

El capítulo de personal será el de mayor peso en las cuentas, con 45,7 millones de euros, cerca del 41% del presupuesto. El incremento responde, entre otros motivos, a la incorporación de los trabajadores del servicio de recogida de basura de O Barco de Valdeorras y del servicio de recaudación que asumirá la Diputación por delegación municipal.

La red viaria provincial contará con 11 millones de euros, de los que seis figurarán en el presupuesto inicial y otros cinco se incorporarán mediante una futura modificación de crédito. La partida se destinará al mantenimiento y mejora de los 1.848 kilómetros de carreteras que dependen de la institución provincial.

En el ámbito del bienestar, la dotación ascenderá a 2,2 millones de euros, con iniciativas como la teleasistencia y el apoyo al tercer sector. También se mantendrá el programa de Termalismo Social, que, según destacó Menor, ha beneficiado a cerca de 28.000 personas y generado 90.000 pernoctaciones en los balnearios de la provincia.

Por otra parte, el proyecto reserva 3,4 millones de euros para equipar residencias y ampliar centros de mayores, con 16 actuaciones en otros tantos municipios. La Diputación también triplicará los fondos del plan provincial de vivienda, que alcanzará los 1,5 millones de euros.