La Diputación reparte 1,4 millones en obras municipales, patrimonio eclesiástico y el Campus de Ourense

Las instalaciones deportivas y las mejoras urbanas en los municipios concentran el grueso de las ayudas aprobadas por la Diputación de Ourense, que inyectará un total de 1.464.178 euros en proyectos municipales, conservación patrimonial, ámbito universitario y asistencia social.

La mayor partida en infraestructuras se destinará al deporte base en dos concellos del entorno de la capital. En Esgos, la institución provincial asumirá el 90 % del coste del nuevo campo de fútbol de Rocas, aportando 494.107 euros distribuidos en tres anualidades hasta 2028 para una actuación presupuestada en 549.008 euros. Por su parte, en O Pereiro de Aguiar se acometerá la renovación integral del césped artificial del campo de A Carabina, una obra de 275.000 euros que contará con 247.500 euros de subvención provincial entre 2026 y 2027. En ambos casos, los ayuntamientos asumirán el 10 % restante y la licitación de los trabajos.

En materia de patrimonio, la Diócesis de Ourense dispondrá de 275.000 euros para acometer tareas de conservación, mantenimiento y restauración de bienes eclesiásticos repartidos por toda la provincia.

La actividad académica y universitaria también contará con respaldo económico directo: el Campus de Ourense de la Universidade de Vigo recibirá 294.000 euros para el ejercicio 2026, divididos entre 220.000 euros para dinamización cultural y formativa (cursos, talleres, coro y apoyo a la MITEU), 60.000 euros para proyectos de investigación (INOU) y 14.000 euros en becas de movilidad Erasmus+. De forma complementaria en el ámbito teatral, la compañía Sarabela Teatro percibirá 45.000 euros para la organización de la MITEU y el festival FITO.

En el capítulo de obras en concellos, Pontedeva contará con 70.000 euros para la humanización del pueblo de Deva, mientras que Toén recibirá 51.311 euros para costear la aportación municipal a obras de urbanismo en colaboración con la Xunta de Galicia. Además, se ratificó la financiación de la piscina municipal de Os Blancos, una ayuda de 7.260 euros a San Xoán de Río para los gastos organizativos de la Liga da Moto de Campo 2026 y 4.000 euros para la cantera comarcal del Club Carballiño Fútbol Sala.

Por último, en el área de bienestar social, la asociación Por Eles TEA recibirá 50.000 euros para ayudar a costear la compra y el préstamo de su local de atención a personas con autismo.