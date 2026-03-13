Previsel cierra su 19ª edición con casi tres mil asistentes en Ourense

El Salón da Prevención e Seguridade Laboral (Previsel) puso el broche de oro a su 19ª edición tras recibir cerca de 3.000 visitas. Durante dos días, se llevó a cabo un menú variado de actividades para disminuir la siniestralidad, compuesto por 50 acciones formativas. La cita terminó este jueves con la entrega de placas a las entidades colaboradoras y entre los que reúnen a los agentes involucrados en la prevención y en las emergencias.

Durante la clausura, el director general de Emerxencias e Interior de la Xunta, Santiago Villanueva, destacó la importancia de la prevención para evitar la intervención de los servicios de emergencia. Mientras, el gerente de Expourense, Rogelio Martínez, tuvo palabras de agradecimiento hacia los colaboradores.