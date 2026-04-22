DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 22 de abril
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que los primeros días de la regularización de extranjeros están siendo un auténtico caos? ¿Que a las colas interminables en las oficinas se suman los problemas informáticos? ¿Que la plataforma Mercurio está dando problemas con sus consiguientes retrasos para presentar los expedientes? ¿Que ya se pueden armar de paciencia los solicitantes porque la van a necesitar?
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