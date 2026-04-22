¿Sabe usted que los primeros días de la regularización de extranjeros están siendo un auténtico caos? ¿Que a las colas interminables en las oficinas se suman los problemas informáticos? ¿Que la plataforma Mercurio está dando problemas con sus consiguientes retrasos para presentar los expedientes? ¿Que ya se pueden armar de paciencia los solicitantes porque la van a necesitar?