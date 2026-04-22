Las citas municipales a inmigrantes, colapsadas en Ourense

La parálisis administrativa del Concello se extiende a Servizos Sociais, que opera con grave déficit de personal. Según el BNG, la plantilla pasó de siete trabajadoras sociales a solo tres operativas, arrastrando una baja sin cubrir hace dos meses. Este embudo provoca retrasos de hasta mes y medio para una primera cita de valoración. El atasco bloquea el proceso de regularización de migrantes, un trámite que exige un informe municipal de vulnerabilidad para el cual ya dan citas con fecha límite del 30 de junio. Esta asfixia de personal desencadenó un choque frontal ayer en junta de área. La concelleira Rhut Reza acusó al PP de secundar al gobierno local y negarse a contratar personal alegando que “non quedan prazas vacantes”. Los populares lo desmintieron, tachando las afirmaciones de “falsas” y “manipulación interesada”.

El PP aprovechó para destapar que el Concello continúa sin abonar las subvenciones correspondientes a 2022, 2023 y 2024 a entidades sociales de la ciudad. Los populares tildaron de “inaceptable” este impago institucional que pone en riesgo los servicios básicos que prestan.

Por su parte, el PSOE puso el foco en el desmantelamiento de la Concellería de Saúde, que opera con una sola funcionaria, manteniendo inactivos programas clave. Asimismo, criticaron la falta de políticas de conciliación tras constatar que el Concello rechazó participar en el plan Corresponsables de la Xunta. Por último, el programa Xantar na Casa someterá a pleno una adenda para absorber a las 26 personas en lista de espera.