Primor cierra temporalmente en la rúa do Paseo en Ourense por incumplir la normativa de incendios

La cadena de perfumerías Primor, ubicada en la calle del Paseo de Ourense cierra por deficiencias en seguridad.

La tienda inaugurada recientemente de la cadena de perfumerías Primor, ubicada en la rúa do Paseo de Ourense, cierra apenas un mes después de abrir. Los responsables decidieron suspender la actividad de forma provisional tras recibir un apercibimiento del Concello de Ourense por no cumplir la normativa de prevención de incendios.

El local carece de una salida de emergencia reglamentaria, un requisito que ya había generado dificultades durante la reforma del antiguo bajo bancario. Aunque se le otorgó un permiso provisional de apertura a finales de diciembre, el problema aún no se ha solucionado. Entre las posibles medidas para regularizar la situación está la instalación de una salida de emergencia al fondo del local, colindante con el aparcamiento subterráneo.

Las colas en el interior de la tienda de Primor en la Rúa do Paseo de Ourense. | La Región

La llegada de Primor a Ourense generó gran expectación entre el público joven, atraído por sus promociones y descuentos habituales. Durante los primeros días de apertura, el acceso se limitaba por el aforo y el establecimiento también fue objetivo de intentos de hurto, lo que derivó en varias denuncias ante la Policía Nacional.

Mientras tanto, otras perfumerías como Druni, Arenal y Sephora continúan funcionando con normalidad, manteniendo la competencia en un mercado cada vez más disputado en el centro de Ourense. El futuro de la tienda de Primor dependerá de la resolución del expediente municipal y de la adaptación del local a la normativa vigente.