Primor encuentra la solución para reabrir sus puertas en la calle del Paseo de Ourense

La tienda de Primor en la calle del Paseo de Ourense está cada vez más cerca de recuperar su actividad después del cierre provisional que sufrió tras el apercibimiento del Concello por incumplir la normativa de prevención de incendios.

Los trabajos para adaptar el establecimiento a las exigencias municipales avanzan y la solución adoptada para resolver el principal problema detectado, la ausencia de una salida de emergencia reglamentaria, ha pasado por abrir dos puertas hacia el Paseo. De este modo, el establecimiento podrá disponer de una vía de evacuación acorde con las condiciones exigidas.

El cierre se produjo apenas un mes después de la inauguración de la tienda, que había generado una notable expectación entre los ourensanos, especialmente entre el público más joven. El local ocupa el antiguo bajo de una entidad bancaria y su reforma ya había estado condicionada por las dificultades para adaptar el espacio a la normativa de seguridad.

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Una reapertura cada vez más cercana

La actuación permitirá completar la adaptación del establecimiento y avanzar hacia la reapertura. Una vez concluidas las obras y superados los trámites correspondientes, Primor podrá volver a atender a sus clientes en pleno centro de Ourense.

La previsión que manejaba la compañía apuntaba a una reapertura a comienzos de septiembre, por lo que la evolución de los trabajos hace que el regreso de la cadena esté cada vez más próximo.