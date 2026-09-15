A la cárcel el detenido en la redada antidroga en la avenida de Portugal de Ourense

El detenido por la Policía Nacional en la Avenida Portugal de Ourense.

El magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este lunes en un operativo antidroga desplegado en la avenida de Portugal. El investigado está acusado de un presunto delito contra la salud pública.

Agentes durante la segunda redada de la Avenida Portugal. | Alan Perez

La decisión judicial se fundamenta en la existencia de riesgo de reiteración delictiva y de fuga. El detenido fue arrestado al mediodía por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional durante un dispositivo desarrollado en un inmueble situado en el número 17 de la avenida de Portugal.

Parte del dispositivo desarrollado en un inmueble situado en el número 17. | Alan Perez

Tras la detención, el sospechoso fue trasladado a dependencias policiales, mientras ocho agentes aseguraban el edificio. Dos de ellos permanecieron en la puerta del domicilio, ubicado en el tercer piso, y otros seis se desplegaron en la calle para controlar los accesos al inmueble.

Los vehículos desplegados en la calle. | Alan Perez

El operativo generó gran expectación entre los transeúntes. En el exterior permanecieron dos furgonetas de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y dos patrullas de Seguridad Ciudadana, mientras los agentes impedían el acceso al edificio.

El registro de la vivienda comenzó poco antes de las 19,30 horas, con la llegada del detenido, la comitiva judicial y los efectivos de Estupefacientes. El arrestado bajó del furgón policial ocultando su rostro con su propia camiseta y fue escoltado hasta el portal. Los agentes acudieron provistos de un ariete de grandes dimensiones por si fuera necesario forzar la entrada, aunque finalmente no tuvieron que utilizarlo.

El detenido entra a su vivienda para el registro custodiado por agentes de la Policía Nacional. | ALÁN PÉREZ

Según fuentes cercanas al caso, la vivienda funcionaba como un punto de venta de droga al menudeo, actividad que se da por desarticulada tras la intervención policial, fruto de varias semanas de investigación.

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La operación constituye la segunda actuación antidroga desarrollada en Ourense en cuatro días, después del operativo de la semana pasada que se saldó con cinco detenidos —dos de ellos en Madrid y uno en Huesca— y la incautación de 36 kilos de cocaína.