¿Sabe usted que los “probadores” de coches tienen en vilo a los vecinos de Vistahermosa?

¿Sabe usted que disque los vecinos de Vistahermosa andan moscas con la presencia de dos fulanos que fueron vistos sobre las doce de la noche tocando las manillas de coches y maleteros? ¿Que los interceptos llevaban visera roja y blanca y seica la consigna era “probar en todos porque siempre alguno abre? ¿Que está claro que estacionar en la calle es todo un riesgo, aunque alquilar un garaje lo es para el bolsillo?

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