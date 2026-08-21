¿Sabe usted que los “probadores” de coches tienen en vilo a los vecinos de Vistahermosa?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, dos individuos fueron vistos de madrugada probando las manillas y maleteros de varios coches en Vistahermosa, en Ourense

Imagen de archivo de un ladrón de coches.
Imagen de archivo de un ladrón de coches.

¿Sabe usted que disque los vecinos de Vistahermosa andan moscas con la presencia de dos fulanos que fueron vistos sobre las doce de la noche tocando las manillas de coches y maleteros? ¿Que los interceptos llevaban visera roja y blanca y seica la consigna era “probar en todos porque siempre alguno abre? ¿Que está claro que estacionar en la calle es todo un riesgo, aunque alquilar un garaje lo es para el bolsillo?

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