Un detenido y otro investigado por tres robos con fuerza en establecimientos de Ourense

La Guardia Civil de Ourense ha detenido a un hombre e investigado a otro como presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza cometidos en establecimientos de hostelería, un comercio de congelados y una guardería infantil.

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense, en el marco de la Operación "Rexou", detuvo a un vecino de Ourense, de 58 años y nacionalidad española, e investigó a otro varón, también de nacionalidad española, de 66 años, vecino de O Regueiro-O Pereiro de Aguiar y que se encuentra recluso por otras causas en el Centro Penitenciario de O Pereiro de Aguiar.

La investigación se inició a raíz de un robo con fuerza ocurrido el 16 de septiembre de 2025 en un restaurante situado en Luintra, en el municipio de Nogueira de Ramuín. Según la Guardia Civil, los presuntos autores se desplazaron hasta la localidad en el vehículo de uno de ellos y, una vez allí, forzaron la puerta del establecimiento.

Posteriormente, sacaron al exterior la máquina tragaperras, la introdujeron en el vehículo y abandonaron el lugar. Se dirigieron después hasta la localidad de O Regueiro, donde procedieron a extraer el cajetín de la máquina que contenía la recaudación, que ascendía a 3.000 euros.

El 20 de septiembre se produjeron otros tres delitos de robo con fuerza en establecimientos de A Valenzá, en Barbadás. Los objetivos fueron un establecimiento de hostelería, un comercio de congelados y una guardería infantil, en este último caso en grado de tentativa.

Durante las pesquisas, los agentes del Equipo Roca lograron reunir indicios suficientes que apuntaban a que el varón que se encuentra interno en el Centro Penitenciario de O Pereiro de Aguiar podría ser el presunto autor de estos hechos.

Finalmente, el hombre detenido pasó a disposición judicial en la mañana de este jueves ante el juzgado que entiende de la causa, que decretó su puesta en libertad con cargos.