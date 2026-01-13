El programa Emega lanza a 55 empresarias en Ourense

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, acompañado de representantes del comercio local, se desplazaba este lunes a la joyería Poppins, uno de los negocios surgidos en el Casco Vello de Ourense a raíz del programa Emega, creado para impulsar el emprendimiento femenino, y con el que la administración espera “crear un total de 65 postos de traballo indefinidos, 55 por conta propia e 10 por conta allea” indicaba el delegado tras la visita.

La iniciativa ofrece varias líneas de ayuda, con cantidades que oscilan entre los 17.000 y los 42.000 euros, tanto para arrancar el negocio como para “a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competitividade”, añadía Manuel Pardo. En el caso de la joyería visitada, su propietaria, Pilar Hernández, “recibiu da unha achega de 14.000 euros destinados á creación dun novo posto de traballo por conta propia e un indefinido por conta allea”, destacó el delegado.

“Debemos seguir a incidir no deseño de actuacións específicas que promovan a formación e a ocupación de mulleres”, proseguía Pardo, en presencia de la edil del Partido Popular Inmaculada Moreiras y el presidente del Centro Comercial Aberto (CCA) Ourense Centro, Luis Ribera.

Por ese motivo, en la última edición de este programa, dotado con un presupuesto de 590.000 euros, se han incluido como novedades un apartado específico para “axudar a mulleres maiores de 55 anos, a propostas de emprendemento no rural e en sectores masculinizados”, señaló Manuel Pardo.

Otra de las novedades de la última edición ha sido “unha axuda complementaria de ata 5.000 euros coa que preténdese dar pasos adiante na conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral tanto das mulleres promotoras da iniciativa empresarial”.