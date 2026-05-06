El fin de promoción EIR en Ourense: "Esta siempre será vuestra casa"

Todos los ciclos terminan. La promoción de Enfermeros Internos Residentes (EIR) que ha completado su formación en el área sanitaria de Ourense se despidió este martes en un acto cargado de emoción, recuerdos y reivindicación profesional. Fueron 17 los nuevos especialistas que cerraron esta etapa tras dos años de residencia, en un acto celebrado en el aula Cabaleiro Goás del CHUO completamente llena de familiares, amigos y compañeros de los homenajeados.

Los residentes proceden de cuatro especialidades: 7 de Enfermería Familiar y Comunitaria, 6 de Salud Mental, 2 de Pediatría y 2 de Obstetricia y Ginecología. 12 de las 17 enfemeros permanecerán trabajando en la Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, lo que refuerza la capacidad del sistema para retener talento formado en sus propios dispositivos.

El acto combinó la entrega de diplomas con intervenciones tanto institucionales como de los propios EIR. El director asistencial del área sanitaria, Eloy Sánchez, lanzó un mensaje directo a los recién graduados: “Esta es vuestra casa para siempre”, subrayando el vínculo que se crea durante la residencia y la importancia de estos profesionales en un sistema cada vez más complejo.

Las voces de los residentes marcaron el tono más cercano del acto. Jorge Ramos abrió con humor: “No prometo que no me salga una lagrimita”, antes de repasar con detalle sus rotaciones y vivencias. Desde la especialidad de Salud Mental, Patricio González puso el foco en una reivindicación clara: “Nos debemos preocupar también de cuidar a los que cuidan, por lo que debemos seguir luchando por nuestras condiciones laborales”.

En clave más emocional, Sheila Rial, de Pediatría, destacó la dimensión humana de su trabajo: “Trabajar con niños no es solo cuidar de pacientes, es acompañar a familias enteras”, agradeciendo además el apoyo de su entorno “hasta cuando no entendíamos los horarios imposibles”. Por su parte, Estela Lucía Rodríguez, de Obstetricia y Ginecología, reivindicó el papel de su especialidad: “No solo asistimos a partos, acompañamos a la mujer en todos los aspectos de su vida”, y puso en valor el factor humano del CHUO. “Desde el minuto uno fuimos compañeras, la calidad humana de este hospital es lo que marca la diferencia”.

El acto incluyó también la entrega del Premio de Investigación Ana López, dirigidos a los EIR de Enfermería Familiar y Comunitaria, como reconocimiento al trabajo científico desarrollado durante su residencia que le fue concedido a Anxela Soto. Además, todos los especialistas recibieron como recuerdo un pin de plata diseñado por el escultor Manuel Buciños, titulado “Unha ponte cara á saúde”, símbolo del esfuerzo, la unión y el compromiso con la atención sanitaria que ha marcado su paso por el área.