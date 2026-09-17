Protesta ante Correos en Ourense por la falta de personal y la precariedad laboral

Concentración en Correos este jueves ante la oficina principal de Ourense para reclamar más personal y mejores condiciones laborales.

La plantilla de Correos ha retomado este jueves las movilizaciones convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para reclamar mejoras en las condiciones laborales y denunciar la falta de personal. En Ourense, el sindicato celebró esta mañana una concentración ante la oficina principal de Correos, dentro de una jornada de protestas que también se desarrolló en A Coruña, Lugo y Pontevedra.

CSIF sostiene que la empresa pública ha incumplido los acuerdos alcanzados para reforzar las plantillas, implantar la jornada de 35 horas semanales, transformar los contratos a tiempo parcial en jornadas completas e iniciar un plan de rejuvenecimiento, entre otras medidas.

El sindicato denuncia que la falta de contratación para cubrir jubilaciones y bajas médicas ha provocado una pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos diez años, al pasar, según sus datos, de unos 66.000 trabajadores a los 44.000 actuales.

Jornadas parciales y falta de relevo

CSIF señala además que más de 4.000 trabajadores tienen actualmente jornadas a tiempo parcial, con salarios que, según la organización, oscilan entre los 800 y los 900 euros. El sindicato asegura que esta situación afecta especialmente a las oficinas, donde se concentraría el 70% de los contratos parciales.

La organización sindical también reclama que se desarrollen los concursos de traslados para que los trabajadores puedan acceder a jornadas completas. En este sentido, recuerda que en la última convocatoria de empleo, de 7.757 plazas en 2023, más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, según CSIF, la mayoría continúa en esa situación.

Otro de los puntos de la protesta es el relevo generacional. El sindicato asegura que más de 9.500 empleados laborales llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias contempladas en el plan de rejuvenecimiento de la plantilla, cuya edad media supera los 52 años.

Las movilizaciones continuarán durante las próximas semanas y culminarán, según el calendario de CSIF, con una concentración en Madrid el próximo 30 de septiembre. El sindicato advierte además de que podría impulsar nuevas acciones si Correos no responde a sus demandas.