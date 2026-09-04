Protesta en Correos para frenar la “sangría” de empleo en Ourense

Trabajadores de Correos se concentraron ayer ante la oficina principal de Ourense, convocados por el sindicato CSIF, para denunciar la acuciante falta de personal y la precariedad laboral en la empresa pública. La provincia sufre el peor escenario territorial, ya que lidera la pérdida de empleo postal en Galicia tras llegar a registrar una merma del 20% de sus efectivos durante la última década, una cifra muy superior a la caída del 8% en A Coruña o del 16% en Lugo. Los manifestantes exigen a la dirección que cumpla los compromisos adquiridos en el Acuerdo Marco de 2024, lo que pasa por reforzar urgentemente las plantillas y aplicar la jornada de 35 horas semanales.

A esta sangría de puestos de trabajo se suma, según alerta la central sindical, la preocupante extensión de los contratos a tiempo parcial, que obligan a vivir con salarios de entre 800 y 900 euros. Desde CSIF critican la evidente contradicción que supone mantener a la plantilla con jornadas reducidas mientras se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra que hay carga de trabajo suficiente en las oficinas ourensanas para convertirlas en completas. Ante la falta de avances en estas mejoras y en el plan para rejuvenecer a unos trabajadores con una edad media superior a los 52 años, el sindicato advierte de que las protestas continuarán el próximo 17 de septiembre.

Para los representantes sindicales, la situación resulta injustificable si se tiene en cuenta que la empresa cuenta con financiación garantizada hasta el año 2030, gracias a las millonarias partidas asignadas para la prestación del servicio postal. El peso de esta precariedad quedó patente en la última gran convocatoria de empleo, donde un tercio de las plazas ofertadas fueron a tiempo parcial, encasillando a los empleados en esta modalidad. Por ello, exigen que los fondos disponibles se traduzcan de forma inmediata en la recuperación de un empleo de calidad.